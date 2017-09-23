CANER ERKİN'İN BEŞİKTAŞLILARI DİZ ÇÖKEREK SELAMLAMASI FENERBAHÇELİLERİ KIZDIRDI
Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.
Ülker Stadyumu'nda oynanan maç öncesi taraftarlar, sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı.
DİZ ÇÖKEREK SELAMLADI
Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.
Kaynak: haberinburada
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