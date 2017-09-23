Fenerbahçeli taraftarlar, Siyah-beyazlı futbolcu Caner Erkin'in Beşiktaş tribünlerini dizlerinin üzerine çökerek selamlamasına büyük tepki gösterdi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maç öncesi taraftarlar, sahada ısınan oyunculardan ilk olarak Caner Erkin'i tribünlere çağırdı.

DİZ ÇÖKEREK SELAMLADI

Caner Erkin de tribünlere doğru giderek dizlerinin üstüne çöktü ve taraftarı selamladı. Bunun ardından da Fenerbahçeli taraftarlar eski futbolcuları Caner Erkin'e uzun süre tepki gösterdi.

Kaynak: haberinburada