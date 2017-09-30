Kosova Meclisi'nin milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşmayla ile bitti.

İKTİDAR İLE MUHALEFET BİRBİRİNE GİRDİ

Priştine Klan Televizyon Kanalı'nın tartışma programına katılan koalisyon iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışmanın ardından yumruklaşmalar yaşandı.

ÖNCE SU ŞİŞESİ SONRA YUMRUK ATTILAR

Televizyon stüdyosu bir anda adeta boks ringine dönüştü. Vetëvendosje Hareketi Milletvekili Frashër Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ve karşılıklı yaşanan su şişesi fırlatılmasının ardından ayağa kalkarak, Nisma Partisi Milletvekili Milaim Zeka'ya 2 kez yumruk atttı.

Yüzüne darbe alan Milletvekili Zeka'yı yere düşmekten stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini güçlükle ayırdı.

Kaynak: haberinburada