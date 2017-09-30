CANLI YAYIN BOKS RİNGİNE DÖNDÜ! MİLLETVEKİLLERİ BİRBİRİNE YUMRUK ATTI
Kosova Meclisi'nin milletvekilleri arasında canlı yayında başlayan sert tartışma yumruklaşmayla ile bitti.
İKTİDAR İLE MUHALEFET BİRBİRİNE GİRDİ
Priştine Klan Televizyon Kanalı'nın tartışma programına katılan koalisyon iktidar ile muhalefet milletvekilleri arasında başlayan sert tartışmanın ardından yumruklaşmalar yaşandı.
ÖNCE SU ŞİŞESİ SONRA YUMRUK ATTILAR
Televizyon stüdyosu bir anda adeta boks ringine dönüştü. Vetëvendosje Hareketi Milletvekili Frashër Krasniqi, hakaret dolu tartışmanın ve karşılıklı yaşanan su şişesi fırlatılmasının ardından ayağa kalkarak, Nisma Partisi Milletvekili Milaim Zeka'ya 2 kez yumruk atttı.
Yüzüne darbe alan Milletvekili Zeka'yı yere düşmekten stüdyodaki demir çember kurtardı. Ardından da milletvekilleri arasında ağır küfürler işitildi. Stüdyo çalışanları ile programı yöneten sunucu, birbirine giren milletvekillerini güçlükle ayırdı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
- Büyükanne Projesi Mart'ta Bitiyor
- Dünya Bankasının Başekonomistinden Tarihi İtiraf: Listeleri Manipüle Ettik
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar