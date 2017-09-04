CANLI YAYINA BAĞLANAN ARDA, TRANSFERE SON NOKTAYI KOYDU
Barcelona'da forma giyen Arda Turan Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Arda geri dönüş için; "Galatasaray benim evim. Bir gün yuvamda forma giymek isterim ancak taraftar benim geri dönmemi istemiyor." dedi.
Arda'nın açıklamalarından satırbaşları şöyle;
"Tüm ülkemizden performansımız için özür diliyoruz. Ben hatalıyım, hatalarımın bedelini de ödüyorum. Barcelona'da oynayan oyuncu olarak Dünya Kupası'na gidemiyorum. Ülkemiz bize ne zaman güvenecek abi? Ben şimdi niye bağlanıyorum yayına? Sustukça bazı şeyleri kabul ediyoruz zannediyorlar.
"BEN OĞUZHAN'LA İLGİLİ NASIL YORUM YAPARIM?"
Oğuzhan, Beşiktaş'ta 10 numarayı giyen pozisyona gelmiş bir oyuncu. Benim ne haddime Oğuzhan'la ilgili yorum yapmak. Ben ne hadle Oğuzhan'ın milli takıma alınıp alınmaması ile ilgili yorum yapabilirim. Böyle bir şey olabilir mi?
"TARAFTAR BENİM DÖNMEMİ İSTEMİYOR"
Türkiye'de öyle bir sosyal medya var ki, bunla yaşanmaz. Türkiye'de tüm Galatasaraylılar benim gelmemi istemiyor. Ben takımıma zarar vermek istemem. Ben Barcelona'da kalacağım. Çalışır kadroya da girerim. Kimse merak etmesin."
Kaynak: haberinburada
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