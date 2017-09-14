Televizyon sunucusu canlı yayında kadın sunucu arkadaşının elbisesini makasla keserek şaka yaptı.

İspanya'da yayınlanan bir program esnasında erkek sunucu, kadın sunucunun elbisesini keserek şaka yaptı.

CANLI YAYIN ESNASINDA ELBİSEYİ KESTİ

Juan y Medio isimli ispanyol sunucu başka bir sunucu arkadaşı Eva Ruiz ile canlı olarak sundukları program esnasında kadın sunucunun elbisesini kesmeye karar verdi.

ESKİ BİR ŞAKAYA DAYANIYORMUŞ

Eski bir şakalaşmalarında pantolonunu kestiğini hatırlatan Juan Medio, eline aldığı makasla Eva Ruiz'in elbisesini canlı yayında kesmeye başladı. Keserken insaf göstermeyen sunucu, Ruiz'in elbisesini baştan başa kesti.

CEKETLE KAPAMAYA ÇALIŞTI

Açılan yerlerini bir ceketle kapamaya çalışan kadın sunucu üzerini değiştirmek için giyinme odasına koştu.

Kaynak: haberinburada