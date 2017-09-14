Yaptığı Paylaşım Servetinden 3,3 Milyar Dolar Götürdü
2017 Yılı Bütçe Açığı Belli Oldu
Arda Turan Medipol Başakşehir'e İmzayı Attı
Otomotiv Şirketleri, Hibrit Ve Elektrikli Araçlarda Patent Almak İçin Sıraya Girdi
Bddk: Kredi Kartı Onay Süresi 31 Ocak'ta Son Bulacak
Arda Turan Yıllık 4 Milyon Euro Garanti Ücret Alacak
Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu

Canlı Yayında Aldı Eline Makası, Kadın Sunucunun Elbisesini Kesti

CANLI YAYINDA ALDI ELİNE MAKASI, KADIN SUNUCUNUN ELBİSESİNİ KESTİ

Televizyon sunucusu canlı yayında kadın sunucu arkadaşının elbisesini makasla keserek şaka yaptı.

Tarih : 14 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Canlı Yayında Aldı Eline Makası, Kadın Sunucunun Elbisesini Kesti(10/10)6

İspanya'da yayınlanan bir program esnasında erkek sunucu, kadın sunucunun elbisesini keserek şaka yaptı.

CANLI YAYIN ESNASINDA ELBİSEYİ KESTİ

Juan y Medio isimli ispanyol sunucu başka bir sunucu arkadaşı Eva Ruiz ile canlı olarak sundukları program esnasında kadın sunucunun elbisesini kesmeye karar verdi.

ESKİ BİR ŞAKAYA DAYANIYORMUŞ

Eski bir şakalaşmalarında pantolonunu kestiğini hatırlatan Juan Medio, eline aldığı makasla Eva Ruiz'in elbisesini canlı yayında kesmeye başladı. Keserken insaf göstermeyen sunucu, Ruiz'in elbisesini baştan başa kesti.

CEKETLE KAPAMAYA ÇALIŞTI

Açılan yerlerini bir ceketle kapamaya çalışan kadın sunucu üzerini değiştirmek için giyinme odasına koştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Canlı  Yayında  Aldı  Eline  Makası  Kadın  Sunucunun  Elbisesini  Kesti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER