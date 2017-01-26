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canlı yayında silikonlarını sunuculara fırlattı

CANLI YAYINDA SİLİKONLARINI SUNUCULARA FIRLATTI

16 yıl sonra çıkarttığı silikonları ile 'Renkli Sayfalar'a konuk olan Sevda Demirel, canlı yayında kimsenin beklemediği bir harekete imza attı.

Tarih : 26 Ocak 2017, 16:11
Puan Ver : Canlı Yayında Silikonlarını Sunuculara Fırlattı(10/10)10


 Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Sevda Demirel, 16 yılın ardından çıkarttığı silikonlarını canlı yayına getirdi.



"ÜZERİNDEN KAMYON TEKERİ GEÇSE PATLAMAZ"



Silikonlarıyla özür dileyerek vedalaştığını belirten Sevda Demirel, "Bunlar çok eski tip sikonlar ve son derece ağır. Üzerlerinden kamyon tekerleği geçse yine patlamaz" dedi.



SUNUCULARA FIRLATTI



Sevda Demirel bu açıklamasının ardından silikonlarını program sunucuları Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'a fırlattı.



 



kaynak:haberler








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