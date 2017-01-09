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canon premium g9 x mark 2'yi tanıttı

CANON PREMİUM G9 X MARK 2'Yİ TANITTI

Canon yeni fotoğraf makinesini duyurdu. Premium segmentte kompak bir gövde ile gelen G9 X Mark 2 üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisinin yeni kamerasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 09 Ocak 2017, 11:56
Puan Ver : Canon Premium G9 X Mark 2'yi Tanıttı(6/10)4


Canon yeni fotoğraf makinesini duyurdu. Premium segmentte kompak bir gövde ile gelen G9 X Mark 2 üstün teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. Dünyaca ünlü fotoğraf makinesi üreticisinin yeni kamerasının detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.



Dünyanın en önemli sensör ve kamera üreticilerinden olan Canon CES fuarında yeni ürünlerini tanıtıyor. Ülkemizdeki kamera sektöründe de Sony ve Nikon gibi rakipleriyle dişli şekilde mücadele eden firma, sadece ülkemizde değil dünyada da aynı firmalarla mücadele etmekte.



1” boyutunda görüntü sensörüne sahip olan kamera 1” boyutundaki sensöründe 20,2 megapiksel çözünürlük sunmakta. Canon Digic 7 ve CMOS sensöre sahip olan kamera yeni nesil işlemcisi ve sensörü sayesinde geceleri çok daha iyi görüntüler elde etmeyi iddia ediyor. 3x optik zoom, 8,2 frame çekim hızı, 3” LCD ekran, NFC ve WİFİ cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor.



Dünya genelinde bu yılın ocak ayında satışta olacak ürün 530 dolarlık yüksek sayılabilecek bir fiyata sahip. Ürünün ülkemize ne zaman geleceği ise belli değil.



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