Sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edilen Robin van Persie, yaptığı açıklamada, "Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek." dedi.

Sol diz çapraz bağları yırtılan Van Perise bir süre sahalardan uzak kalacak. Van Persie'nin diz yan bağlarında 2.derece yırtık, ön çaprazlarda da kısmi yırtık olduğu belirtildi.

"SAKATIM" DEDİ MİLLİ TAKIM'A GİTTİ

Vardar maçında omzundan sakatlanan ve bu nedenle Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyen Hollandalı oyuncunun iki hafta takımdan ayrı çalışacağı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Van Persie Milli Takım'a çağrıldı ve burada da sakatlık yaşadı.

ROBİN VAN PERSIE: İZİNSİZ AÇIKLAMA YAPILDI

Robin van Persie, sakatlığı ile ilgili sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Van Persie'nin açıklamasında, "Sakatlığım hakkında yapılan açıklamalar benim iznim ve onayım olmadan yapılmıştır. Şu anda küçük bir diz sakatlığım var ve iyileşme süreci 3 hafta sürecek. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda dizimle ilgili yapılması gereken özel tıbbi müdahalenin son aşamasıdır bu. Bir an önce sahalara geri dönmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada