Edirne'nin Enez ilçesindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı önünde duran teknenin tatbikat amaçlı kullanılan tekne olduğu öğrenildi.

MERAK UYANDIRMIŞTI

Sosyal medyada "casus tekne bulundu" şeklinde fotoğraflı paylaşılan çekiç baş olarak piyasada yer alan alüminyum tekne vatandaşlar arasında da merak uyandırdı.

BİR YIL ÖNCE BATIK OLARAK BULUNDU

AA muhabirinin yetkililerden aldığı bilgiye göre, tekne bir yıl önce batık olarak balıkçılar tarafından bulundu. Denizden çıkarılarak Enez Limanı'na getirilen tekne, Sahil Güvenlik Enez Bot Komutanlığı önüne konuldu.NATO'nun savunma sistemlerini denediği bir tatbikatta battığı öğrenilen uzaktan kumandalı teknenin uydu cihazlarının da çalışmadığı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada