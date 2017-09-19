PKK'nın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bölgesinde 2 MİT elemanını kaçırdığı iddiasına ilişkin hükümetten ilk açıklama geldi. Çavuşoğlu, ağustos ayında ortaya gündeme gelen iddiayı doğrularken, teröristlerle bu konu hakkında bağlantı kurulmadığını söyledi.

Çavuşoğlu'nun Al Monitor'ün, "PKK'nın Irak'ın kuzeyinde iki üst düzey Türk istihbarat yetkilisini kaçırıp Kandil dağlarındaki üssüne götürdüğüne dair bilgiler geliyor. MİT Başkanı Hakan Fidan'ın görüşmeler yapmak için Erbil'e gidebileceği söyleniyor. Ankara bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyor?" sorusuna yanıtı şöyle:

"PKK BU YÜZDEN BİR TERÖR ÖRGÜTÜ"

"PKK yerel yetkilileri, sıradan sivilleri, doktorları, polisleri ve herkesi kaçırdı. Bu yüzden bir terör örgütü. Elbette kurumlarımız, PKK'nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor; ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı yok."

Kaynak: haberinburada