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çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar! seyirci kalamayız

ÇAVUŞOĞLU'NDAN FLAŞ AÇIKLAMALAR! SEYİRCİ KALAMAYIZ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu.

Tarih : 09 Ocak 2017, 15:37
Puan Ver : Çavuşoğlu'ndan Flaş Açıklamalar! Seyirci Kalamayız(6/10)7


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, JW Mariott Otel'de düzenlenen 9. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde konuştu. Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada ABD'ye önemli mesajlar verdi. ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, "İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." dedi. Irak'taki gelişmelerin Türkiye'nin güvenliğini, refahını ve barışı doğrudan etkilediğini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti: Irak'ın kapsayıcı bir siyasi düzende kalıcı huzur, güvenlik ve istikrara kavuşmasını arzu ediyoruz. Bu ülkenin DEAŞ, PKK ve benzeri terör örgütlerinin yuvası haline gelmesini istemiyoruz. PKK'nın, Irak'ta yıllardır işgal ettiği alanları genişletmesine ve Kandil benzeri bir alan tesis etmesine seyirci kalmayacağımızı bir kez daha buradan vurguluyorum.



Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin stratejik ortaklık düzeyinde olduğunu belirten Çavuşoğlu, NATO bünyesindeki ortaklığın da ikili ilişkilere ayrı bir boyut kazandırdığını belirtti.



"ABD, YPG İLE İŞBİRLİĞİNE SON VERMELİ"



İkili ilişkilerin ABD'nin yeni yönetimiyle de aynı anlayışla, karşılıklı menfaatler temelinde geliştirilmek istendiğini belirten Çavuşoğlu, "ABD'nin önceki dönemde yapılan bazı hataları sürdürmeyeceğine inanıyoruz. İki öncelikli beklentimiz var. Birincisi FETÖ elebaşının ve diğer yöneticilerinin bir an önce ülkemize iade edilmesidir. İkincisi de PKK'nın uzantısı olan YPG ile işbirliğine son verilmesidir." diye konuştu. Türkiye'nin bu iki haklı beklentisinin karşılanmasının Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD, çok geniş bir coğrafyada olumlu etkiler yaratabilecek kudrete ve imkanlara sahip iki stratejik ortaktır. Bu iş birliğinin özenle korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.



 



kaynak:sabah








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