Altın 6 Haftanın En Düşüğünde
Cezaevindeki Demirtaş'a Bir Kötü Haber Daha!
Efsanelerden Trump Gideri!
Galatasaray'dan Hakem İsyanı!
'mesajım Enosis Hayali Kuranlaradır'
Ağrıyan Diş İçin Sakın Kullanmayın Çünkü…
Hdp Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın Milletvekilliği Düştü
Dev Projemize Bir Talip Daha!
Psikiyatristler Fetö'cü Hainlerin İlk Sözleri...
Hamza Hamzaoğlu'ndan Fenerbahçe İddialarına Cevap!
Gaziosmanpaşa'da Kahvehaneye Silahlı Saldırı
Otomobil Devi Satılıyor! İşte Değeri
Suudi Arabistan'dan Flaş Suriye Kararı!
Acun Açıkladı! Resmen Ezdi Geçti...
İstanbul Valisi Şahin'den 'bekçi' Açıklaması
Hdp'li İdris Baluken Gözaltına Alındı
Eş Katili Cezaevinde İntihar Girişiminde Bulundu
Kadınların O Sorununu Ortadan Kaldırıyor
Krasnodar Kafilesi İstanbul'a Geldi!
Hdp'li Konca'nın Yargılanmasına Başlandı

CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA PATLADI


CEBİNDEKİ ELEKTRONİK SİGARA PATLADI
Tarih : 27 Ocak 2017, 13:58
Puan Ver : Cebindeki Elektronik Sigara Patladı(7/10)6


Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde 23 yaşındaki Kadir Uslu'nun, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı.



Kapaklı İlçesi'nde otomobil ekspertizliği yapan Kadir Uslu, 2 ay önce sigarayı bırakma kararı aldı. Sigarayı bırakmasına yardımcı olacağı düşüncesiyle 280 liraya elektronik sigara alan Uslu, önceki gün işyerinde oturduğu sırada cebindeki elektronik sigara büyük bir gürültü ile patladı. Üzerindeki montu ve kazağı yanan, oturduğu koltuktan düşen Uslu, hafif yaralandı. Çevredeki iki arkadaşı ise patlama sırasında panikleyip işyerinden dışarı kaçtı.



İki aydır kullandığı elektronik sigaranın patlamasıyla yaralandığını anlatan Uslu, "2 ay önce sigarayı bırakmak için 280 liraya elektronik sigara almıştım. İşyerinde otururken cebimdeki elektronik sigara bir anda patladı. İki arkadaşımla birlikte kendimizi yere attık. Patlamadan sonra montum ve üzerimdeki kazak yandı. Ben de hafif yaralandım. Hastanede tedavi gördüm ama elektronik sigaranın patlamasından dolayı çok korktuk" dedi.



Kadir Uslu'nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması işyerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde işyerinde oturan Uslu'nun cebindeki elektronik sigaranın patlaması ve yaşanan panik saniye saniye görüldü.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Cebindeki  Elektronik  Sigara  Patladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER