Mustafa Ceceli'nin şeyhi Ahmet Hulusi'nin kadınlarla sarmaş dolaş ayin yaptığı görüntülere Nihat Doğan "40 yıllık sofiyim, böyle tarikata denk gelmedim!" sözleriyle tepki gösterdi.

Yeni dönem tasavvufçu olarak bilinen ve ünlü şarkıcı Mustfa Ceceli'ye de şeyhlik yapan Ahmet Hulusi'nin kadınlarla sarmaş dolaş ayin yaparken çekilen görüntülere gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülere en çarpıcı tepki ise Nihat Doğan'dan geldi.

"40 YILLIK SOFİYİM BÖYLE TARİKATA DENK GELMEDİM"

Beyaz TV'de yayınlanan "Söylemezsem Olmaz" programında, konu Mustafa Ceceli'nin şeyhi Ahmet Hulusi'nin Amerika'da kadınlarla sarmaş dolaş ayin yaptığı görüntülere geldi. Görüntüleri yorumlayan Nihat Doğan, "40 yıllık sofiyim böyle tarikata denk gelmedim!" sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

"BİZİ DE ALIN ORAYA"

Nihat Doğan sözlerine şöyle devam etti:

Gerçek Allah dostu, Ehl-i Sünnet savunucuları olan Allah dostları kadınla göz göze gelmez. Haramdır bir kere ya! Kadınlar kızlar maşallah voltran oluşturmuş kimin eli kimin neresinde belli değil. Tarikata bak, bizi de alın oraya.

Kaynak: haberinburada