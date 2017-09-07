A Milli Takımımızın yıldızı Cedi Osman, Letonya'ya mağlup olarak İspanya ile eşleştiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"

Cedi, İspanya eşleşmesi ile ilgili, "Hep çok savaşıyoruz ama maçı bir türlü kazanma noktasına getiremiyoruz. Ne oluyor bilmiyorum ama o adımı bir türlü atamıyoruz. İspanya ile eşleştik, favori onlar, çok zorlu bir rakip. Zor ama imkansız değil" ifadelerini kullandı.

"EV SAHİBİ BİZİZ AMA DÜDÜK ALAMIYORUZ, AYIP!"

Hakemlerin performansına da isyan eden Cedi, "Bir şeyi anlamıyorum, ev sahibi biziz, biz nasıl birkaç düdük alamıyoruz? Bize karşı çok kolay düdükler çalınıyor. Ayıp yani" diye konuştu.

Kaynak: haberinburada