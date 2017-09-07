CEDİ OSMAN: EV SAHİBİ BİZİZ AMA HİÇ DÜDÜK ALAMIYORUZ, AYIP YANİ
A Milli Basketbol Takımımız'da Cedi Osman, Letonya karşısında alınan mağlubiyet sonrasında, "Ev sahibi biziz ama hiç düdük alamıyoruz, ayıp yani." diyerek isyan etti.
A Milli Takımımızın yıldızı Cedi Osman, Letonya'ya mağlup olarak İspanya ile eşleştiğimiz maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL"
Cedi, İspanya eşleşmesi ile ilgili, "Hep çok savaşıyoruz ama maçı bir türlü kazanma noktasına getiremiyoruz. Ne oluyor bilmiyorum ama o adımı bir türlü atamıyoruz. İspanya ile eşleştik, favori onlar, çok zorlu bir rakip. Zor ama imkansız değil" ifadelerini kullandı.
"EV SAHİBİ BİZİZ AMA DÜDÜK ALAMIYORUZ, AYIP!"
Hakemlerin performansına da isyan eden Cedi, "Bir şeyi anlamıyorum, ev sahibi biziz, biz nasıl birkaç düdük alamıyoruz? Bize karşı çok kolay düdükler çalınıyor. Ayıp yani" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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