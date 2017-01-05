

Ünlü komedyen Cem Yılmaz isyan etti. Yılmaz, hakkında çıkan ‘sokak kedileri yüzünden mahkemelik oldu' haberlerine ateş püskürdü. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alan Cem Yılmaz, hakkında çıkan asılsız haberlere sık sık hesaplarından tepki gösteriyor...







Cem Yılmaz hakkında geçtiğimiz günlerde ‘sokak kedileri' yüzünden mahkemelik olduğuna dair haberler yapılmıştı. Ancak Cem Yılmaz konu ile ilgili sessizliğini korumuştu.







CEM YILMAZ ATEŞ PÜSKÜRDÜ







Ünlü komedyen Cem Yılmaz, hakkında yapılan ‘'Cem'in başı derde girdi. Cem Yılmaz, komşularının beslediği sokak kedilerinin bahçesinde dolaşmasına öfkelendi. Cem Yılmaz, komşularıyla kedi yüzünden tartıştı'' gibi haberlere Twitter hesabından karşılık verdi.







Cem Yılmaz, ‘'Masum kediler ve ben' konulu yalan haberler için çok üzgünüm. Bu veseliyle sosyal medyanın kocaman bir yalan olduğunu gerçektir. Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl fikir diliyorum. Umudum da doğrusu yok. Bu böyle... Ben sosyal medyayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler'' yazarak tepkisi gösterdi.







İşte Cem Yılmaz'ın Twitter Hesabından Konuyla İlgili Yaptığı Paylaşımlar;







Cem Yılmaz, ‘'Masum kediler ve ben' konulu yalan haberler için çok üzgünüm. Bu veseliyle sosyal medyanın kocaman bir yalan olduğunu gerçektir. Nettir. Bazen küçük, bazen hayata, hayatlara malolan her türlü yalanın döndüğü bu mecrada herkese akıl fikir diliyorum. Umudum da doğrusu yok. Bu böyle... Ben sosyal medyayı sizin gibi kullanmıyorum, kullanmadım, kullanmayacağım. Teşekkürler'' yazarak tepkisi gösterdi.







kaynak:vatandanhaber



