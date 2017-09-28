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Cemil Ertem, Son Vergi Zamlarıyla İlgili Maliye Bakanlığını Eleştirdi

CEMİL ERTEM, SON VERGİ ZAMLARIYLA İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞINI ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, Maliye Bakanlığını son zamlardan sonra şu sözlerle eleştirdi: "Bütçe açığının milli gelire oranına göre artışı gereksiz" dedi.

Tarih : 28 Eylül 2017, 16:20
Puan Ver : Cemil Ertem, Son Vergi Zamlarıyla İlgili Maliye Bakanlığını Eleştirdi(6/10)2

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, 2018-2020 Orta Vadeli Programı (OVP) değerlendirdi. OVP'nin Türkiye'nin potansiyeline göre hedef koyan bir program olduğunu dile getiren Ertem, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, "OVP'de popülizm yok, kamu maliyesinden ödün verilmedi" diye konuştu.

"TELAŞA GEREK YOKTU"

Ertem yaptığı açıklamada, "OVP'de maliye tarafında gereksiz bir telaş var. Maliye tarafında bu telaşa gerek olmadığını düşünüyorum. (Bütçe açığı/GSYH) şu anda yüzde 2, gerekirse yüzde 3'e gidebilirdi" dedi.

"Bütçe açığı/GSYH oranını illa yüzde 1.6'ya çekeceğiz anlayışı bence gereksiz" diyen Ertem, maliye politikasında başarıyı faiz dışı fazla ve düşük bütçe açığı ile sınırlanmasını doğru bulmadığını belirterek, şöyle konuştu: "Türkiye şu anda GSYH'ya oranla yüzde 2 bütçe açığı ile ek vergiye ihtiyaç kalmaksızın savunma ihtiyaçlarını karşılayabilir. Güvenlik harcamalarının, savunma sanayi harcamalarının giderek arttığı bir ülke. Bu gerekli. Siyasi irade bunu kabul ediyor. Dolayısıyla burada, iktisadi olarak savunma sanayii teknolojinin öncüsüdür. İnsanlık tarihinde böyledir. Burada ciddi teknoloji üreten, savunma sanayii alanına kaydıran bir inovatif alanıdır savunma sanayii."

"ONLAR RAHAT OLACAK BİZ VERGİLERİ KONUŞACAĞIZ"

Vergi artışlarını yapmadan da OVP gereklerini yapacak gücümüz vardı açıklamasında bulunan Ertem; "Türkiye'nin esasında bütçe harcamalarının yukarı çıkması olağandır. Yüzde 2 bütçe açığıyla bütün bunları yapabilir, ek vergiye ihtiyaç kalmaksızın. Yeni vergiler bütçenin üçte birini karşılıyor. Bu bütçeyi rahatlatacak. Peki olmasaydı, Türkiye'nin ayağı aksar mıydı? Hayır aksamazdı. Peki bir ülke neden vergi artışına gider? Türkiye'de kamu maliyeti iyi durumda. İkincisi de şimdi yapıldığı gibi önlem alır. Şimdi önlem aldılar. Biz vergileri artırıyoruz ama refahımızı daha fazla artıracağız diyorlar. Türkiye buraya başvurmadan yapabilir miydi? Bu rahatlığımız var. Ama buraya başvurdular, onlar rahat olacak, biz biraz vergileri konuşacağız. Teorik olarak böyledir. Vergi gelirlerini siz bir yere kadar artırırsınız, ondan sonra devletin vergi geliri düşmeye başlar." dedi.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği, 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği öngörüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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