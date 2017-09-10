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CENK TOSUN, ŞENOL GÜNEŞ KENDİSİNİ OYUNA ALMAYINCA SİNİRLENDİ


Cenk Tosun, Şenol Güneş Kendisini Oyuna Almayınca Sinirlendi
Tarih : 10 Eylül 2017, 10:50
Puan Ver : Cenk Tosun, Şenol Güneş Kendisini Oyuna Almayınca Sinirlendi(7/10)3

Beşiktaş, Karabükspor deplasmanında 10 kişiyle galibiyete uzanırken, Cenk Tosun'un değişiklik isyanı yedek kulübesinde buz gibi bir hava estirdi.

Teknik Direktör Şenol Güneş sürpriz biçimde yedek soyundurduğu Cenk'i 68. dakikada oyuna almak için yanına çağırırken, Dusko Tosic'in gördüğü kırmızı kart tecrübeli hocanın tüm planlarını değiştirmesine neden oldu. Tosic'in atılması üzerine Negredo'yu kenara alarak Mitrovic'i sahaya süren Güneş, Cenk Tosun'dan beklemesini istedi.

CENK, ŞENOL GÜNEŞ "KULÜBEDE OTUR" DEYİNCE SİNİRLENDİ

Cenk'i gol ayağı olarak son dakikalarda sahaya sürmeyi düşünen Şenol Güneş, Babel'in 79. dakikada attığı golden sonra bir kez daha planlarını değiştirdi. Oyuna girmek için kenarda hazır bekleyen Cenk'ten kulübeye oturmasını isteyen Şenol Güneş, Talisca'yı oyundan alarak, orta sahaya güç katmak için Atiba'yı sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı teknik adamın ikinci kez fikir değişikliğine gitmesi uzun süre kenarda bekleyen Cenk Tosun'u adeta çileden çıkardı. Bir hayli öfkelenen milli futbolcu yedek kulübesine oturmayıp, soyunma odasının yolunu tuttu. Kaleci Tolga Zengin, Cenk'in peşinden soyunma odasına gitti. Siyah-beyazlı golcü maçın son anlarında kulübeye döndü ve kalan süreyi buradan takip etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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