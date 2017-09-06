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CENK TOSUN: VİDA'YI ÇOK BEĞENİYORUM, UMARIM TAKIMA KATILIR


Cenk Tosun: Vida'yı Çok Beğeniyorum, Umarım Takıma Katılır
Tarih : 06 Eylül 2017, 02:00
Puan Ver : Cenk Tosun: Vida'yı Çok Beğeniyorum, Umarım Takıma Katılır(9/10)5

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. maçında zorlu rakibi Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etti. Oğuzhan'ın önderliğinde Hırvatistan savunmasını aşmaya çalışan kırmızı-beyazlı takımımız, Oğuzhan'ın kaleciden dönen şutunu Cenk tamamlayınca maçı galibiyetle bitirdi.

"VİDA İNŞALLAH BİZE GELİR"

Maçın tek golünü atan Cenk, maçın ardından Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Vida için gelen soruyu şöyle cevapladı; "Vida ile 4. kez karşı karşıya oynadım. Beğendiğim bir stoper. Umarım takıma katılır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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