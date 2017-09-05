Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemeleriyle başlayan gerilim artarak devam ediyor. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin tehtidi altındaki Güney Kore'ye silah satımı konusunda onay verdi.

TWITTER'DAN DUYURDU

Trump gelişmeyi Twitter hesabından "Japonya ve Güney Kore'nin, ABD'den önemli miktarda fazlalaşan oranda ileri teknoloji ürünü askeri ekipman almalarına izin veriyorum." sözleriyle dünyaya duyurdu.

GÜNEY KORE LİDERİNE SÖZ VERMİŞTİ

Hatırlanacağı gibi ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesiyle ilgili Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Trump, telefon görüşmesinde Moon'a, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve bu ülkeye milyarlarca dolarlık yeni silah satımı konusunda söz vermişti.

Kaynak: haberinburada