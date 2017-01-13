HP ENVY Curved All-in-One 34 firmanın ödüllü ve dünyanın en geniş kavisli çok fonksiyonlu bilgisayarının yeni sürümü olma özelliğini taşıyor.



HP ENVY Curved All-in-One 34 firmanın ödüllü ve dünyanın en geniş kavisli çok fonksiyonlu bilgisayarının yeni sürümü olma özelliğini taşıyor.



HP ENVY Curved All-in-One 34, gerçekçilik seviyesi çok yüksek içerik deneyimleri için daha fazla işlem gücü sunuyor. Yeni kavisli AIO, 34 inç diyagonol Technicolor Color sertifikalı Ultra WQHD mikro kenarlı ekran ile donatılmış bulunuyor.



Ekranın altında yer alan ses sistemi Bang & Olufsen tarafından yapılmış, entegre dört hoparlörlü ses sistemi kullanıcısına iti bir ses deneyimi sunuyor. Ekran, gece kullanıldığında hafif mavi ışık moduna alınabiliyor ve bu sayede gözlere daha rahat bir seyir sağlıyor.



PC hakkında söylemiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi Qi Kablosuz Şarj işlevselliğinin tabana yerleştirilmiş olması. Envy'nin donanım özelliklerine veya üstün ekranına karşı küçük bir özellik gibi gözükse de yine de önemli olduğunun altını çizeliyiz. Bir hepsi bir arada aygıta ekleneceğini düşündüğünüz bir özellik değil, ancak bu çok mantıklı ve düşman çatlatıcı bir düşünce. Diğer AIO modelleri arasında karar verirken kablosuz şarj özelliğine sahip bir akıllı telefonunuz varsa akılınız Envy'e kayabilir.



Envy'nin kavisli monitörü ve ince monitör çerçevesi ve güçlü donanım bileşenleri cihazı güçlü bir paket haline getiriyor gibi görünüyor. 8GB RAM ve 1 TB HDD ile gelen Core i5 modeli HP web sitesinde 11 Ocak tarihinden başlayarak 1749 US Dolar karşılığında satışa sunulacak. Gelecek aya kadar, Core i7 modelini raflarda görmeye başlayacağız. 26 Şubat'ta daha güçlü model 16GB RAM, 256GB SSD ve 1 TB HDD ABD'de 1999 dolardan satışa sunulacak. HP ENVY Curved All-In-One 34'ün EMEA bölgesinde Ocak ayının sonlarında 1.999 avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunulması bekleniyor.



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