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ces 2017: microsoft, azure ile desteklediği connected vehicle platform ‘unu duyurdu

CES 2017: MİCROSOFT, AZURE İLE DESTEKLEDİĞİ CONNECTED VEHİCLE PLATFORM ‘UNU DUYURDU

Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft yeni duyurduğu Connected Vehicle Platform ile gelecekteki araçlarla ilgili bağlantı platformunu duyurdu.

Tarih : 12 Ocak 2017, 10:20
Puan Ver : Ces 2017: Microsoft, Azure İle Desteklediği Connected Vehicle Platform ‘Unu Duyurdu(6/10)6


Teknoloji devlerinden biri olan Microsoft yeni duyurduğu Connected Vehicle Platform ile gelecekteki araçlarla ilgili bağlantı platformunu duyurdu.



CES 2017 tüm hızıyla devam ediyor, tüketici elektroniği endüstrisinin her yerinden şirketler en yeni ve en iyi ürünlerini sergiliyorlar, Microsoft Connected Vehicle Platform sayesinde araçlar doğru ve emniyetli bir şekilde yönlendirilebilecek.



‘Microsoft Connected Vehicle Platform‘ olarak adlandırılan platform, Microsoft Azurealtyapısı tarafından destekleniyor ve otomobil üreticilerini güçlendirmek için bir dizi hizmet veriyor.



Platform, otomobil üreticilerinin akıllıca bakım, otomobil üretkenliğini artırma, gelişmiş navigasyon, müşteri analizleri ve özerk sürüş yetenekleri geliştirmeye yardımcı olurken özel olarak bağlı sürüş deneyimlerini kolayca oluşturmalarına olanak tanıyor.



Renault-Nissan İttifakı açıklandı 



Renault-Nissan ittifakı, CES fuarı kapsamında araçların yeni nesil bakım, uzaktan izleme, gelişmiş navigasyon. Ve araçların daha iyi bir sürüş deneyimi için ‘Microsoft Connected Vehicle Platform unu kullanacağını duyurdu.



Microsoft ölçeklenebilir bir platform geliştirmek için BMW ile ortaklığa girmiş durumda. CES 2017 içerisinde BMW'de Microsoft Cortana desteği sunan aracını gösterdi. Sunulan yeni servis sayesinde BMW araç içi verimlilik servisleri sağlayacak. Bu sevindirici haber tam da Volvo Cars'ın geçtiğimiz hafta yeni 90 Serisi otomobillerde Skype for Business'ı tanıtması sonrasında geldi. ŞirketCES 2017içerisindeki Ericsson kabinindeki yeni XC90 modeliüzerinde Skype for Businesskullanımını gösteriyor.



Volkswagen ve Ford Amazon Alexa kullanacak!








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