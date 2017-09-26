CESUR ÇOCUK KENDİSİNDEN 5 KAT BÜYÜK KÖPEĞİ SOKAKTA RAHATÇA GEZDİRDİ
Kendisinden 5 kat büyüklükteki köpeğini gezmeye çıkaran minik çocuğun tatlılığı sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
Dev köpeği korkusuzca gezdiren çocuk sosyal medyada çokça beğeni aldı.
MİNİK ÇOCUK, KOCA KÖPEĞİ GEZDİRDİ
Minik çocuğun yanındakini gören şaşırıyor. Kendisinden 5 kat büyük köpeği korkmadan dolaştıran çocuk ilgi odağı oldu.
ÖNCE AYI ZANNETTİLER
İzleyenler yanındaki köpeği önce ayı zannedip korktu, sonra ise köpek olduğunu anladıklarında rahatladı. Çocuğun dev köpeği korkusuzca gezdirmesi sosyal medyada ilgi gördü.
Kaynak: haberinburada
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