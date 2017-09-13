ÇETENİN ELİNDEN KURTARILAN ÇOCUKLAR, İŞKENCEYİ ANLATTI: BAYILANA KADAR DÖVDÜLER
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, önceki gün, Halep'teki aileleri tarafından dilenci çetelerine kiralanan Suriyeli 36 çocuğu kurtarmıştı. Polisin tespitlerine göre, çete çocuklara sokakta su ve mendil sattıracaklarını söyleyerek ailelerinden kiraladı.
HORTUMLA DÖVÜLDÜLER, AÇ BIRAKILDILAR
İstanbul'a getirilen çocuklar sokakta dilendirildi. Günlük 'limiti' dolduramayan çocuklar hortumla dövülmenin yanı sıra aç bırakıldı.
KORKUNÇ İŞKENCELERİ ANLATTILAR
Aç kalan çocuklara yardım edenler de aynı akıbeti yaşadı. Bir çocuğa trafikte dilenirken araç çarptı ve ayağı kırıldı. Hastanede ayağı alçıya alınan çocuğu çete hastaneden kaçırdı.
Çocuk alçılı ayağıyla dilenmeye devam etti. Çocuklar yaşadıkları korkunç işkenceleri pedagog eşliğinde verdikleri ifadelerinde anlattı.Kaynak: Hürriyet
Kaynak: haberinburada
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