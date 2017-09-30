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Ceza Vermek İçin, Karısını Kaportada Mahsur Bırakıp Gaza Bastı

CEZA VERMEK İÇİN, KARISINI KAPORTADA MAHSUR BIRAKIP GAZA BASTI

İran'da kaydedilen görüntülerde, vicdansız kocanın, karısına ceza vermek için kaportada mahsur bıraktığı, üstüne üstlük de gaza basarak daha çok hız yaptığı görülüyor.

Tarih : 30 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Ceza Vermek İçin, Karısını Kaportada Mahsur Bırakıp Gaza Bastı(5/10)1

İran'da taksi şoförü koca, karısına verdiği cezayla sosyal medyada tepki çekti.

KARISININ ÖLMESİNİ UMURSAMADI

Bir taksi şoförü İran'ın Isfahan şehrinde karısını cezalandırmak için arabanın kaportasında mahsur bıraktığı kadınla birlikte hızlıca arabayı sürdü. Kadının düşmesini veya ölmesini umursamayan adam, gaza bastıkça bastı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Başka bir aracın şoförü tarafından çekilen görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca çok fazla eleştri aldı.

"YARDIM ÇIĞLIKLARI ATIYORDU"

Kadının yardım edin diye bağırdığını ve çok korktuğunu söyleyen şoför, kadının kocası tarafından cezalandırıldığını da videoyu paylaşırken yazdı.

KOCA HAPSE, EŞİ HASTANEYE

Videonun yayılmasından saatler sonra koca tutuklanarak hapse gönderildi. İran polis memuru ise, kadının yaralandığı için olaydan sonra hastaneye kaldırıldığını belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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