CEZAEVİ ALEV ALEV YANIYOR! ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çanakkale Açık Cezaevinde yemekhane çatısının onarımı sırasında yangın çıktı.
ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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