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CEZAEVİ ALEV ALEV YANIYOR! ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ


Cezaevi alev alev yanıyor! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
Tarih : 21 Eylül 2017, 22:30
Puan Ver : Cezaevi Alev Alev Yanıyor! Çok Sayıda İtfaiye Ekibi Sevk Edildi(5/10)1

Çanakkale Açık Cezaevinde yemekhane çatısının onarımı sırasında yangın çıktı.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Cezaevi personelinin haber vermesi üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye, 112 acil servis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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