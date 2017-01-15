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cezaevi isyanında 10 kişi öldü

CEZAEVİ İSYANINDA 10 KİŞİ ÖLDÜ

Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tarih : 15 Ocak 2017, 09:09
Puan Ver : Cezaevi İsyanında 10 Kişi Öldü(8/10)7


Brezilya'nın Rio Grande do Norte eyaletindeki Alcaçuz cezaevinde çıkan isyanda en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.



Bahia  eyaletinde ise cezaevine gönderilmek üzere polis merkezinde tutulan 21 erkek mahkumun  hücre kilitlerini kırarak firar etti.



Brezilya'nın Bahia eyaletinde Salvador şehrine 185 km  uzaklıktaki Santo Antonio de Jesus polis merkezinde cezaevine gönderilmek üzere  hücrede tutulan 21 erkek mahkum buradan kaçtı.  Bahia Kamu Polisi, olayın ardından yürüttüğü çalışma sonucunda 6  mahkumun yakalandığını ve  yeniden polis merkezine getirildiğini bildirdi. Hücrede bulunan 3 kadının firarda yer almadığı belirtildi.








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