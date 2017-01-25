Premier League lideri Chelsea'nin, takımın yedek kalecisi Asmir Begovic'in Bournemouth'a transferine izin verip vermemeyi düşündüğü ve bu bağlamda üç kişilik bir transfer listesi hazırladığı kaydedildi.



İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, Begovic için Bournemouth'tan gelen 10 milyon poundluk teklifi reddetmesine rağmen Begovic'in düzenli forma giymek için Bournemouth'a transfer olma ihtimalini göz önünde bulundurarak kaleci arayışlarını sürdüyor.



Chelsea'nin kaleci adayları arasında Celtic'in kalecisi Craig Gordon, Espanyol'da kiralık olarak forma giyen tecrübeli file bekçisi Diego Lopez ve Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın olduğu belirtildi.



30 yaşındaki Muslera'nın Galatasaray ile 2018'e kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatılırken, teknik direktör Antonio Conte ve kaleci antrenörü Gianluca Spinelli'nin başarılı file bekçisini 4 yıllık Lazio döneminden tanıdığı vurgulandı.



Muslera'nın Premier League tecrübesi olmamasına rağmen Uruguay Milli Takımı'nda 85 kez forma giydiği ve özellikle de 2010 Dünya Kupası'ndaki iyi performansı ile dünyanın en iyi 7. kalecisi seçildiği kaydedildi.



Bu üç adaya rağmen Conte'nin, şampiyonluk iddiasını tehliyete atmak istemeyeceği ve Begovic'i sezon sonuna kadar kadroda tutacağı vurgulandı.







kaynak:sabah