CHELSEA'Lİ DİEGO COSTA'NIN MENAJERİ, 3 GÜNDÜR FENERBAHÇE'YLE GÖRÜŞÜYOR
Fenerbahçe, Chelsea'de forma giyen Diego Costa'nın menajeriyle İstanbul'da 3 gündür görüşüyor.
Transfer döneminin bitmesine iki gün kala Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-lacivertli ekip, kısa süre önce Beşiktaş'ın da gündemine gelen Chelsea'li Diego Costa'nın peşine düştü. Fenerbahçe, İngiliz ekibinin kadroda düşünmediği golcü futbolcu için menajer Ahmet Bulut'a tam yetki verdi.
SATIŞTAN YÜZDE 75 PAY
Fenerbahçe daha önce nabzını yokladığı Chelsea ile dün bir görüşme daha gerçekleştirdi. İngiliz kulübü kiralamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine F.Bahçe, Costa'yı uygun bir rakama bonservisiyle almayı ve sonraki satışından yüzde 75 pay önerince İngilizler yumuşadı. Taraflar arasındaki görüşmeler yoğun şekilde sürüyor.
MENAJERİ İSTANBUL'DA İDDİASI
Fenerbahçe, Costa'nın menajerini İstanbul'a çağırdı. İstanbul'da 3 gündür görüşmeleri devam ettiren Sarı Lacivertliler, bir yıllığına kiralamak istedikleri Costa'ya yıllık 4.5 milyon Euro verebileceklerini belirtti. 28 yaşındaki golcü, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktı ancak rakamın 5 milyon Euro'ya çıkarılması talebinde bulundu.
Kaynak: haberinburada
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