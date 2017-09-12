CHP, DANIŞTAY BAŞKANI'NI DANIŞTAY'A ŞİKAYET EDECEK
CHP, Danıştayı da töhmet altında bıraktığı iddiasıyla Zerrin Güngör'ün disiplin kuruluna sevk edilmesi için Danıştay'a başvuracak. Başvuru, bugün saat 11.30'da yapılacak.
"YASAL ADIM ATACAĞIZ" DEMİŞTİ
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün CHP'ye yönelik açıklamalarıyla ilgili, "Onu siyasette taraf olarak görüyoruz, yasal adım atacağız." demişti.
DANIŞTAY BAŞKANI CHP HAKKINDA NE DEMİŞTİ?
30 Ağustos resepsiyonunda konuşan Güngör, CHP'nin eski yargı düzeni değiştiği için rahatsız olduğunu söylemişti.
CHP'den Güngör'e "Cübbede iliklemek için ilik arayacağına ağzını kilitle" yanıtı gelmişti.
Güngör daha sonra yaptığı açıklamada da CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' ve kurultayını 'sözde' diye tanımlayıp şöyle konuşmuştu: "Kim için adalet? Neyin adaletini arıyorsunuz? Yargıyı da töhmet altında bırakıyorsunuz. Biz adalet terazisini çok hassas tutuyoruz. Birtakım söylem ve davranışlarla yargıya güven zedelenirse bundan bütün toplum zarar görür. Biz, tarafsız ve bağımsız olarak herkesin hakkını titizlikle dağıtmaya özen gösteriyoruz. Aynı özenin gösterilmesini beklemek de hakkımız!"
Kaynak: haberinburada
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