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chp istanbul milletvekili tanal açıklaması

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TANAL AÇIKLAMASI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, terörün olduğu ülkelerde demokrasinin, hukuk devletinin, insan haklarının gelişemeyeceğini belirterek, "İktidarın varlık amacı ise terörist eylemlerle mücadele etmektir, halkın huzurunu, refahını sağlamaktır.

Tarih : 25 Ocak 2017, 14:01
Puan Ver : Chp İstanbul Milletvekili Tanal Açıklaması(9/10)11


CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, terörün olduğu ülkelerde demokrasinin, hukuk devletinin, insan haklarının gelişemeyeceğini belirterek, "İktidarın varlık amacı ise terörist eylemlerle mücadele etmektir, halkın huzurunu, refahını sağlamaktır.



CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, terörün olduğu ülkelerde demokrasinin, hukuk devletinin, insan haklarının gelişemeyeceğini belirterek, "İktidarın varlık amacı ise terörist eylemlerle mücadele etmektir, halkın huzurunu, refahını sağlamaktır." dedi.



Tanal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, devletin, vatandaşın önündeki maddi ve manevi engelleri kaldırması, huzurlu ortam sağlaması gerektiğini belirtti.



Terörün toplumda huzursuzluk yaratan, korkutan, sindiren, insanlık suçu işleyen eylemler gerçekleştirdiğini ifade eden Tanal, "Terörün olduğu ülkelerde demokrasi, hukuk devleti, insan hakları gelişmez. Mutluluk, güvenlik olmaz. İktidarın varlık amacı ise terörist eylemlerle mücadele etmektir, halkın huzurunu, refahını sağlamaktır. Terörist eylemleri oy devşirme amacı olarak kullanmak terörist faaliyetlerle eş anlamdadır." diye konuştu.



Tanal, terörün panzehirinin özgürlükleri yeşertmek olduğunu vurguladı.



Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un, yaptığı bir açıklamada, "Allah'ın izniyle, referandumda büyük oranda 'evet' çıktıktan sonra da bu terör örgütleri, hiçbir şekilde sesi soluğu çıkmayacak noktaya gelirler" ifadesini kullandığını anımsatan Tanal, Kurtulmuş hakkında, "Tehdit ve şantaj" iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Chp  İstanbul  Milletvekili  Tanal  Açıklaması    haber

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