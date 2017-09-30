CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan ve eşi Bahriye Bircan, Bulgaristan'da geçirdikleri trafik kazasında yaralandı.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, ailesi ile tatil için bulunduğu Bulgaristan'dan dönüş yolunda Türkiye'ye 3 kilometre kala Kapitan Andreevo köyünde trafik kazası geçirdi.

İLK MÜDAHALE BULGAR EKİPLERİNDEN

Bircan ailesine ilk müdahaleyi Bulgaristan'daki sağlık ekipleri yaparken, Bircan ve eşi daha sonra Edirne Sağlık Müdürlüğü Sınır Ötesi Sağlık Ekibi tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Bircan ailesini hastanede ziyaret etti.

Gürkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milletvekili Bircan ve eşi Bahriye Bircan'ın genel sağlık durumlarının iyi olduğunu doktorlardan öğrendiğini belirtti.

Bircan ve eşinin tedavisi hastanede devam ediyor.

Kaynak: haberinburada