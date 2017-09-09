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CHP ve HDP'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi

CHP VE HDP'Lİ VEKİLLER PANELDE BİR ARAYA GELDİ

CHP'li vekil Mehmet Bekaroğlu, ile HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, Adana'da düzenlenen "Adalet ve Barış" konulu panelde bir araya geldi.

Tarih : 09 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi(6/10)2

CHP VE HDP'li iki vekil, panelde buluştu. Vekiller, Türkiye'deki adalet ve insan hakları üzerine eleştirilerde bulundu.

"HAKSIZLIĞA UĞRAYANIN KİMLİĞİNE İNANCINA BAKMAMAK GEREKİYOR"

Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalet ve Barış" konulu panelde konuşan CHP Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, insan hakları savunuculuğunu ibadet olarak gördüğünü kaydederek "Siyasetle bu yaşanılanlara bir yön verme derdindeyiz. En son Myanmar'dan, Arakan'dan gelen fotoğraflar, yanmış insan cesetleri, göçler bunlar bizim içimizi karartıyor. Her şeyi ayırmak zorundayız. En son FETÖ meselesinde aile boyu infazlara gidiyor. Babası FETÖ'den alınıyor, oğlu işten atılıyor, kızın maaşı kesiliyor, bunlar yanlış. Müthiş bir sivil ölüm dediğimiz hadise gerçekleşiyor ve buna çok duyarsız kalıyoruz. Dün de bunlar yaşandı. Bundan sonra da yaşanacak gibi. Biri haksızlığa uğruyorsa kimliğine, yaşam tarzına, inancına bakmadan onun için ayağa kaldığınız zaman büyük işler yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DE HİÇBİR DÖNEMDE TAM ANLAMIYLA ADALET OLMADI"

HDP Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş da Türkiye'de hiçbir iktidar döneminde tam anlamıyla adalet olmadığını öne sürerek, "Farklı şekilde adil olmayan, barıştan uzak siyasi politikalar olduğunu biliyoruz. Adaletsizliğin bu kadar vahim düzeyde seyretmesi sadece iktidarlara bağlı değil aynı zamanda devlet politikasının, devlet yaklaşımın iktidarlar ve siyasi partiler üzerinden etkisini incelemek gerekiyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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