CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, yarın TBMM'ye gelecek Irak tezkeresiyle ilgili açıklama yaptı. Altay, "Terörle mücadelede TSK'nın elini güçlendirecekse destekleriz" açıklamasında bulundu.

TBMM, YARIN 16.00'DA TOPLANACAK

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Meclis'in 23 Eylül Cumartesi günü 'Irak gündemi'yle olağanüstü toplanacağını açıklamıştı. Meclis oturumunda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon yapması için hükümete verilen izni bir yıl daha uzatan tezkerenin görüşülmesi bekleniyordu.

MASADA TEZKERE VE REFERANDUM VAR

Meclis'teki olağanüstü toplantı Kuzey Irak tezkeresi ve referandum gündemiyle gerçekleşecek. Toplantıda hükümete sınır ötesi askeri harekat yetkisi veren tezkerenin süresinin uzatılması planlanıyor.

TEZKERE, 30 EKİM'E KADAR UZATILMIŞTI

Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi daha önce Genel Kurul'da, 2 Ekim 2016 tarihinden 30 Ekim 2017'ye kadar uzatılmıştı.

MHP, TAM KADRO TBMM'DE OLACAK

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP Grubu'nun, 23 Eylül Cumartesi olağanüstü toplanacak olan Genel Kurul'da tam kadro olacağını, Irak ve Suriye Tezkeresi'ne olumlu oy vereceğini bildirdi.

KILIÇDAROĞLU: İÇERİĞİNİ BİLMEDEN YORUM YAPMAK DOĞRU DEĞİL

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı bir televizyon programında, tezkere ile ilgili olarak "Bölgedeki çalkantı derinleşerek devam ediyor. Dolayısıyla tezkerenin önemi ortadan kalkmış değil. Yeni bir tezkere getirecekler. Tabi içeriğini bilmeden bir yorum yapmak doğru değil. Önümüzdeki sürece bakacağız. MGK kararları yansıyabilir. Biz Irak'ın toprak bütünlüğünden yanayız. Irak ve Suriye parçalanmamalı. Kanlı olaylara neden olabilir. Barzani'yi sağduyuya davet ediyoruz. Biz doğru bulmuyoruz" açıklamasını yapmıştı. açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: haberinburada