Referandumda İstanbul ve Ankara'da istediği sonucu alan CHP, yerel seçimlerde de işi sıkı tutmayı planlıyor. CHP'de İstanbul için öne çıkan isimler iş adamı Ali Koç ve eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner.

Adalet Yürüyüşü ve Adalet Kurultayı'yla referandumun ardından çıkış yakalayan CHP'de, bir yandan 2018 olağan kurultayı, diğer yandan da yerel seçim hazırlıkları eşzamanlı olarak yürütülüyor. Bayramdan sonra olağan kurultay sürecinin resmen başlayacağı CHP'de, 2019 yerel seçimine ilişkin parti yönetiminin sürpriz bir karar almaya hazırlandığı öğrenildi. CHP yönetiminin, 2019 yerel seçiminde belediye başkanlığı veya belediye meclis üyeliği düşünenlerin kurultay sürecinde partinin il ve ilçe yönetimlerinde görev almamalarına ilişkin bir karar almayı planladığı belirtildi. Bu yönde karar çıkarsa, il ve ilçelerde görev alanlar 2019 yerel seçiminde aday olamayacak.

MEVCUT BAŞKANLARIN DURUMUNU PERFORMANS BELİRLEYECEK

Gazete Habertürk'ten Düzgün Karadaş'ın haberine göre CHP'de mevcut belediye başkanlarının durumlarını performansları belirleyecek. Performans ölçümü için önümüzdeki dönemde anketler yapılacak. CHP, kendisine ait belediyelerden çok belediyesinin bulunmadığı illere yönelik çalışmalara hız verdi. Referandumdaki "Hayır" oylarını yerel seçimde sandığa taşımak için çalışmalar şimdiden başladı. Özellikle Ankara, İstanbul, Adana, Manisa ve Mersin gibi illerde sadece CHP'den değil, "Hayır" blokundan oy alacak adaylarla seçime gidilmesi bekleniyor.

2014 yılındaki yerel seçimde Ankara'da Mansur Yavaş ile kıl payı kaybeden CHP, "Hayır" oylarının yüksek çıkmasının ardından yerel seçimde başkenti kazanmak için umutlandı. Seçimin ardından CHP'den istifa etse de 2019 yerel seçimi için Ankara'da Mansur Yavaş ismi büyükşehir adaylığı için öne çıkarken; eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar'ın da adı kulislerde konuşuluyor.

MEGAKENTE ADAY ÇOK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı için CHP'den ilk TBMM Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi kolları sıvadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşerek aday adaylığını resmen ilan eden Hamzaçebi şimdiden sahaya inerken; Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve İlhan Kesici ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat'ın isimleri de adaylık için kulislerde konuşuluyor.

KOÇ VE BOYNER SÜRPRİZİ

CHP'den parti dışından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için ise iş adamı Ali Koç ile eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in isimleri dillendiriliyor. Bir önceki yerel seçimde büyükşehir adayı olan Mustafa Sarıgül'ün ise yeniden Şişli'ye talip olduğu kulislerde konuşuluyor.

KOCAOĞLU BELİRLEYİCİ

CHP'nin kalesi İzmir'de Aziz Kocaoğlu'nun aday olması durumunda tekrar aday gösterilmesi beklenirken; aday olmaması durumunda ise Kılıçdaroğlu'nun bir kadın adayı çıkarmasının sürpriz olmayacağı belirtiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ayrıca eski il başkanı Alaattin Yüksel, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer'in isimleri de konuşuluyor.

Eskişehir'de ise "Devam" kararı alması durumunda Yılmaz Büyükerşen yine rakipsiz görünüyor. Büyükerşen'in aday olmaması durumunda Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç büyükşehir için yarışacak.

Referandumda "Hayır" oylarının daha çok çıktığı Manisa için de özel bir çalışma yürüten CHP Lideri'nin, bu kentte sağ seçmenden oy alacak bir adayla seçime girilmesine sıcak baktığı ve bu konuda güçlü bir aday adayını partisine transfer ederek sürpriz yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

Kaynak: haberinburada