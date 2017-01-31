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chp'den trump eleştirisi: bir iki yüzlülük var

CHP'DEN TRUMP ELEŞTİRİSİ: BİR İKİ YÜZLÜLÜK VAR

CHP'li Yılmaz, Trump'ın vize yasağına ilişkin kararnamesinin ardından "iki yüzlülük" yapıldığını öne sürerek "Bu iki yüzlülük sadece Avrupa'da değil, hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle iki yüzlülük yaptığını söyleyebiliriz" dedi

Tarih : 31 Ocak 2017, 13:37
Puan Ver : Chp'den Trump Eleştirisi: Bir İki Yüzlülük Var(6/10)3


CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize yasağı kararnamesine tepkilerle ilgili, "Bir iki yüzlülük var. Bu iki yüzlülük sadece Avrupa'da değil. Daha önce Suriyeli mülteciler Türkiye'ye geldiğinde Avrupalıları sessiz kalmakla suçlayan hükümetin de bu konuda ses çıkarmamak suretiyle iki yüzlülük yaptığını söyleyebiliriz." dedi.



Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Trump'ın "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren", "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin ABD'ye kabul edilmeyeceğine ilişkin kararnamesine değindi.



Kararnameyi İslamofobik, ırkçı, gerginlik yaratacak nitelikte gördüklerini ve uygun bulmadıklarına dikkati çeken Yılmaz, toptancı bir anlayışla insanlığın değerlerine aykırı böyle bir yaklaşımın kabul edilemez olduğunu vurguladı.



Çok sayıda ülkedeki kararnameye yönelik tepkilere işaret eden Yılmaz, ancak bu tepkilerin samimiyetinin iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.



 



kaynak:habertürk








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