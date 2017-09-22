CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da yapılacak düğüne çok sayıda ünlü isim ve siyasetçiyi davet etti. Davet edilenler arasında AK Parti'den ise sadece parti sözcüsü Mahir Ünal yer aldı.

Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce, pazar günü Yalova'nın Emalık Köyü Meydanı'nda yapılacak düğün ile Silivri Belediye Başkanı CHP'li Özcan Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar ile evlenecek.

DÜĞÜN TÜM GÜN SÜRECEK

Saat 11.00'de başlayıp gece yarısına kadar devam edecek düğüne, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edildi.

Düğüne AK Parti'den sadece parti sözcüsü Mahir Ünal davet edilirken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP'li Oktay Vural da davetliler arasında yer aldı.

AKŞENER DE LİSTEDE

Yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener de davet listesinde yer aldı. Düğüne sanatçılar Fatma Girik, Müjde Ar ve Oktay Kaynarca'nın da katılması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada