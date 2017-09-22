Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

CHP'li İnce, oğlunun düğününe AK Parti'den sadece bir kişiyi çağırdı

CHP'Lİ İNCE, OĞLUNUN DÜĞÜNÜNE AK PARTİ'DEN SADECE BİR KİŞİYİ ÇAĞIRDI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Yalova'da yapılacak düğüne çok sayıda ünlü isim ve siyasetçiyi davet etti. Davet edilenler arasında AK Parti'den ise sadece parti sözcüsü Mahir Ünal yer aldı.

Tarih : 22 Eylül 2017, 19:10
Puan Ver : Chp'li İnce, Oğlunun Düğününe Ak Parti'den Sadece Bir Kişiyi Çağırdı(5/10)1

Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce, pazar günü Yalova'nın Emalık Köyü Meydanı'nda yapılacak düğün ile Silivri Belediye Başkanı CHP'li Özcan Işıklar'ın kızı Göknil Işıklar ile evlenecek.





DÜĞÜN TÜM GÜN SÜRECEK



Saat 11.00'de başlayıp gece yarısına kadar devam edecek düğüne, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da davet edildi.



Düğüne AK Parti'den sadece parti sözcüsü Mahir Ünal davet edilirken, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, MHP'li Oktay Vural da davetliler arasında yer aldı.





AKŞENER DE LİSTEDE



Yeni parti kurma hazırlığında olan Meral Akşener de davet listesinde yer aldı. Düğüne sanatçılar Fatma Girik, Müjde Ar ve Oktay Kaynarca'nın da katılması bekleniyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Chp  Li  İnce  Oğlunun  Düğününe  Ak  Parti  Den  Sadece  Bir  Kişiyi  
Çağırdı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER