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CHP'Lİ İNCE'DEN OĞLUNA SELANİK USULÜ DÜĞÜN


CHP'li İnce'den oğluna Selanik usulü düğün
Tarih : 24 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Chp'li İnce'den Oğluna Selanik Usulü Düğün(6/10)2

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar'ın kızı İdil Göknil Işıklar için Yalova'nın Elmalık Köyü'nde 'Selanik usulü' köy düğünü yapıldı. Elmalık Köyü'ndeki düğüne, siyaset, sanat ve iş dünyasından davetliler katıdı.

DÜĞÜN DAMAT TRAŞI İLE BAŞLADI

Cuma akşamı Silivri'de Belediye Başkanı Işıklar'ın kıydığı nikahla ömür boyu mutluluğa 'Evet' diyen ve büyük bölümü milletvekili veya belediye başkanı 20 ismin şahitliğini yaptığı çift için İnce'nin memleketi Yalova'nın Elmalık Köyü'nde köy düğünü düzenlendi. Köy meydanında başlayan ve tüm gün sürecek olan köy düğünü, damat tıraşı ile başladı.

TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Düğüne gelen konukları ise CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce ve eşi Ülkü İnce, Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar ve eşi Esma Işıklar karşıladı. Köy meydanındaki çınar ağacının altında kurulan berber koltuğuna oturan damat İnce, tebrikleri kabul etti. Ardından berberi tarafından damat tıraşı yapılan İnce, halk oyunlarını izledi.

PROTOKOL HALAYI

Muharrem İnce, konukları karşıladıktan sonra zaman zaman halaya katılarak davul- zurna eşliğinde oyun oynadı. Damat İnce'nin başını çektiği halayda CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Levent Gök de yer aldı. Köy meydanındaki düğüne Adalet eski Bakanı Seyfi Oktay, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Okuyan, CHP milletvekilleri, belediye başkanları Sanatcı Suzan Kardeş ve Yalovalı işadamları katıldı.Bugün gece geç saatlere kadar sürecek düğüne, ilerleyen saatlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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