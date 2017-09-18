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CHP'NİN FINDIK İÇİN YÜRÜYORUZ YÜRÜYÜŞÜ ORDU'DA BAŞLADI


CHP'nin Fındık İçin Yürüyoruz Yürüyüşü Ordu'da Başladı
Tarih : 18 Eylül 2017, 15:50
Puan Ver : Chp'nin Fındık İçin Yürüyoruz Yürüyüşü Ordu'da Başladı(9/10)5

CHP'nin organizasyonuyla Ordu'dan Giresun'a 'Fındık İçin Yürüyoruz' yürüyüşü başladı. İl merkezinde Büyükşehir Belediyesi binası önünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan CHP'liler ve fındık üreticileri Giresun'a yürümek için bir araya geldi. Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun ile CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP milletvekilleri, CHP'liler ve fındık üreticileri katıldı.

"ÜRETİCİ, FINDIĞI MALİYETİN ALTINDA SATIYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, üreticinin mağdur olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretici sayın bakanın 8.75 lira olarak açıkladığı maliyetin altında fındığını 7.5 liradan satmak durumunda. Üreticimiz 1 yıllık emeğinin karşılığını alamıyor. Maalesef bir yıl emek verdiği ürünüyle şu anda borçlarını dahi kapatamıyor. Çocuğunu okula gönderemiyor, üniversiteye gönderemiyor. Ne kadar korkuturlarsa korkutsunlar, ne kadar baskı kurarlarsa kursunlar inanıyorum ki üretici ürününe sahip çıkacak ve biz hep birlikte fındık için yürümeye devam edeceğiz."

BAKAN FAKIBABA: TÜM FINDIKLARI ÜRETİCİDEN ALACAĞIZ

Öte yandan önceki gün Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı fındık üreticilerine yönelik; "Ben şuna üzülüyorum, bizim vermiş olduğumuz taban fiyat 10 lira, 10,5 lira dedik. Çürüğü yüzde 3'ten 5'e, çatlağı da önce 5'e çıkardık, şimdi 7'ye çıkarıyoruz. Buna rağmen biz tema olarak almış olduğumuz ortalama fiyat 9 lira 81 kuruş. Giresun fındığına 10,5 lira fiyat vermiştik fakat kalite çok yüksek olduğundan onu da 10 lira 72 kuruşa aldık. Yani ölçümler yapıyorsunuz. Eskiden mesela alımlardan sonra ödemeler 15 gün içerisinde olacaktı. Ödemeleri 15 günden 1 haftaya çektik. Vermiş olduğumuz taban fiyattır. Daha fazla veren olursa biz ona mutlu oluruz. Elde kalan bütün fındıkları alacağız. Bu söz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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