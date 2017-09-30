CIA'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, gizli servisin Rusça bilen çalışan aradığı duyuruldu.

ABD istihbarat teşkilatı CIA Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Rusça bilen eleman aradıklarını duyurdu.

DAHA VERİMLİ ÇALIŞMAK İÇİN RUSÇA BİLEN ELEMAN ARIYORLAR

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) resmi Twitter hesabından, daha verimli çalışabilmek için Rusça bilen eleman aradıklarını duyuran bir paylaşım yapıldı.

3 SORU SORULDU

Twitter'dan yapılan duyuruda, aranan elemanlarla ilgili şu sorular yöenltildi:

Rusça konuşuyor musunuz?

Üniversite mezunu musunuz?

Ulusal güvenlikle ilgili misiniz?

OLUMLU CEVAP VERENLERE KAPI ARALANDI

Sorulara olumlu yanıt veren ve CIA'de görev yapmak isteyen adaylara ise kapı gizli servisin kapıları aralandı.

Yayımlanan bildirinin ortasında Rusça, "gerçeği ortaya çıkarmak" için çalışıyoruz ifadesine yer verildiği belirtildi.

Kaynak: haberinburada