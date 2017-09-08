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ÇİÇEK SATAN ÇOCUĞUNA KÜFÜR EDİLİNCE, GECE KULÜBÜNE KURŞUN YAĞDIRDI


Çiçek satan çocuğuna küfür edilince, gece kulübüne kurşun yağdırdı
Tarih : 08 Eylül 2017, 09:50
Puan Ver : Çiçek Satan Çocuğuna Küfür Edilince, Gece Kulübüne Kurşun Yağdırdı(9/10)5

İzmir'in Karşıyaka İlçesi'nde, gece kulübünde çocuğuna küfür edildiğini iddia eden 36 yaşındaki Ramazan Arcanlı, pompalı tüfekle eğlence yerine ateş açtı. Olayda, 31 yaşındaki güvenlik görevlisi Nil Kayar öldü, 2 kişi de yaralandı.

KAPI ÖNÜNDE ÇİÇEK SATAN ÇOCUĞUNA KÜFÜR ETTİLER

Olay, gece Bostanlı Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'ndeki bir gece kulübü önünde meydana geldi. Ramazan Arcanlı, bir gece kulübü önünde çiçek satan çocuğuna küfür edilmesi üzerine geç saatlerde 34 JPG 59 plakalı otomobille gece kulübünün önüne geldi.

POMPALIYLA KURŞUN YAĞDIRDI: GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADIN ÖLDÜ

Alkollü olduğu iddia edilen Arcanlı, otomobillin içinden pompalı tüfekle gece kulübüne ateş açtı. Açılan ateşle gece kulübünün güvenlik görevlisi Nil Kayar baş ve güğsüne isabet eden saçmalarla öldü. Gece kulübünde müşteri olarak bulunan 39 yaşındaki Merter Mısırlı sırtından, 25 yaşındaki Sedat Şentürk de gözünden yaralandı. Saldırgan otomobille hızla uzaklaştı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Kayar'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralılardan Mısırlı ambulansla Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma, Şentürk ise, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sırtından yaralanan Merter Mısırlı, tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözünden yaralanan ve tedavisi süren Sedat Şentürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

OLAY YERİNDEN KAÇAN BABA, YAKALANDI

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kayar'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan Arcanlı'yı kısa sürede yakaladı. Saldırgan hastanedeki muayenesinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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