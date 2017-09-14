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ÇİFTE TEHDİT: JAPONYA'YI BATIRIRIZ, ABD'Yİ KÜLE ÇEVİRİRİZ!


Çifte tehdit: Japonya'yı batırırız, ABD'yi küle çeviririz!
Tarih : 14 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Çifte Tehdit: Japonya'yı Batırırız, Abd'yi Küle Çeviririz!(5/10)1

Kuzey Kore, ABD ve Japonya'ya karşı nükleer saldırı tehdidinde bulundu. Kuzey Kore, resmi devlet ajansı KCNA aracılığıyla, nükleer silahlar kullanarak Japonya'yı batırmak ve son füze denemeleri sebebiyle BM Güvenlik Konseyinde Kuzey Kore'ye yaptırım uygulanmasını destekleyen ABD'yi küle çevirmek ve karanlığa batırmakla tehdit etti.

"GÜVENLİK KONSEYİ KALDIRILSIN"

Kuzey Kore'nin dış ilişkiler ve propagandasını yürüten Pyongyang Kore Asya-Pasifik Barış Komitesi, ABD'nin rüşvet verdiği ülkelerin oluşturduğu ve ABD'nin emrinde hareket ettiğini iddia ettiğini iddia ettiği, kötülük aleti olarak isimlendirdiği Güvenlik Konseyinin kaldırılması çağrısında bulundu.Kore Asya-Pasifik Komitesi'nin KCNA tarafından yayınlanan bildirisinde, "Juche Nükleer bombasıyla 4 takımadanın denize batırılması lazım. Artık Japonya'nın bizim yanımızda bulunmasına gerek yok" ifadeleri yer aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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