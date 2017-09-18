Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!

CİHAZA BAĞLI YAŞAYAN HASTALARIN ELEKTRİK FATURASINI DEVLET KARŞILAYACAK


Cihaza Bağlı Yaşayan Hastaların Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak
Tarih : 18 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Cihaza Bağlı Yaşayan Hastaların Elektrik Faturasını Devlet Karşılayacak(6/10)2

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dar gelirli, kronik hastalığa sahip makineye bağlı yaşayan vatandaşlar için yeni bir projeyi hayata geçirdi. Cihaza bağımlı yaşayan kalp, akciğer, böbrek, diyaliz ve diğer tüm makineye bağlı hastaların elektrik faturalarını devlet ödeyecek.

ÜCRETSİZ ELEKTRİK

Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı yaşayan hastaların elektrik fatura bedeli ve kesintisiz güç kaynağı, Jeneratör ihtiyaçları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Enerji Bakanlığı, sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve evde bakım hizmetlerine destek olan sivil toplum örgütlerinin işbirliğiyle gerçekleşen projeyle binlerce hastanın elektrik faturası karşılanacak. Cihaza bağlı hastalar yüksek elektrik faturalarını ödemekte zorluk çekerken, jeneratör yokluğunda ise ölüm riskiyle karşı karşıya gelebiliyorlar.

AYLIK BİN 500 TL DESTEK

Bakanlık elektrik faturasının dışında kronik hastalar için de yeni sosyal yardım hizmeti başlatıyor. "Kronik hastalıklara yakalanan yoksullara destek programı" kapsamında, ilk aşamada 4 bin 300'ü aşkın tüberküloz ve kızamık virüsünün yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE hastalarına aylık bin 500 liraya kadar nakdi ödeme yapılacak. Bu hastaların ihtiyaçlarının karşılanması için projeler yürütülecek.

DÜNYADA BİR İLK OLACAK

Zorluk yaşayan vatandaşların desteklenmesi amacıyla başlatılan sosyal yardım programı, birçok yönüyle dünyada da bir ilk olma özelliğini taşırken, sosyal yardım programıyla ailelere düzenli psikososyal destek de sağlanacak. Yardımlar PTT aracılığıyla Sosyal Yardım Kartları üzerinden yapılacak. Evlerinden ayrılamayan vatandaşlar ise "Konutta Ödeme Sisteminden" faydalanabilecek. Bu sistem sayesinde yardımlar vatandaşların ayağına götürülecek. Kaynak: Sabah

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cihaza  Bağlı  Yaşayan  Hastaların  Elektrik  Faturasını  Devlet  Karşılayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER