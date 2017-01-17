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cilt kanseri belirtileri nelerdir?

CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cilt kanserinde erken teşhis oranı diğer kanser türlerine göre daha yüksektir çünkü kanserin neden olduğu belirtiler cilt yüzeyinde, gözle görülebilir.

Tarih : 17 Ocak 2017, 14:36
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Cilt kanserinde erken teşhis oranı diğer kanser türlerine göre daha yüksektir çünkü kanserin neden olduğu belirtiler cilt yüzeyinde, gözle görülebilir. Tabii bunun yanında cilt yüzeyinde yeni oluşan lekelerin ve mevcut et benlerinin düzenli olarak bir doktor tarafından kontrol edilmesi gerekir.



KÜÇÜK ÜLSER OLABİLİR



Düzenli muayene kanserin ilerlemeden kontrol altına alınabilmesi için son derece önemlidir.Cilt kanseri ciltte çıkan ve 4 hafta içinde geçmeyen lekeler veya yaralar olarak kendini belli edebilir. Bu lekeler/yaralar kaşınabilir, acıyabilir, kanayabilir, pullanabilir veya kabuk bağlayabilir. Cildin çatladığı bölgelerde, nedenini tam olarak belirleyemediğiniz küçük ülserler oluşabilir.



CİLT KANSERİ TÜRLERİ



Cilt kanserleri bazal hücreli kanser, skuamöz hücreli kanser ve melanom olarak üçe ayrılır.



Bazal Hücreli Cilt Kanseri: Bazal hücreli cilt kanseri epidermisteki (cildi dış etkenlere karşı koruyan üst tabaka) bazal hücrelerin değişimiyle oluşur ve en sık görülen cilt kanseri türüdür. Gelişimi yavaştır, cilt geneline yayılmaz ve nadir olarak hayatı tehdit eder.



Skuamöz Hücreli Cilt Kanseri: Yaygın olarak görülen kanser türlerinden biridir. Skuamöz hücreli cilt kanseri lenf bezleri ve iç organlara yayılabildiği için tedavinin hemen başlatılması gerekir. Zamanında tedavi edilmeyen skuamöz hücreli cilt kanseri ölümle sonuçlanabilir.



Melanom: Üçüncü ve en tehlikeli cilt kanseri türü olan melanom, diğer cilt kanseri türlerine oranla nadir olarak görülmekle birlikte erken teşhis edilmediği takdirde ölümle sonuçlanabilir.



Erken teşhis edilebilirse hastanın tam olarak tedavi edilmesi mümkündür. Farklı renklerde ve sınırları tam olarak seçilemeyen benlerin melanoma dönüşme riski bulunmaktadır.



CİLT KANSERİ BELİRTİLERİ



Farklı cilt kanserlerinin farklı belirtileri bulunmaktadır. Aşağıda türüne göre, o cilt kanseri türünün en sık görülen belirtilerini bulabilirsiniz.



Ancak her kişi için cilt yüzeyinde gözle görülür belirtiler aynı olmayabilir. Bu nedenle cildinizde yeni lekeler, benler ve yama şeklinde kızarıklıklar oluştuğunda emin olmak için mutlaka bir doktora görünmeniz önerilir.



Ayrıca et benlerinin olası kanser riskine karşı düzenli aralıklarla kontrol ettirilmesi kritik önem taşımaktadır.



 



kaynak:sabah








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