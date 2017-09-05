Ntv'nin Güzel Spikeri, Bozdağ Haberini Sunarken Zor Anlar Yaşadı
Orlando City, Larin Transferi İçin Beşiktaş'a Karşı Neymar'ın Avukatını Tuttu
Zombie Şarkısıyla Tanınmıştı! Ünlü Yıldızdan Hayranlarını Yıkan Haber
Suudi Prenslerin Tutulduğu Otel, Yeniden Hizmete Açılıyor
Bilette Yeni Dönem Başlıyor! Havacılık İçin Sanal Para Geliştirildi
Ak Parti'nin İstanbul'daki Kalesi Sultanbeyli'de 400 Yataklı Hastane Hizmete Başladı
Arda Turan İlk Antrenmanına Çıktı
80 Yaralı! Öğrenciler Borsaya Gezi Düzenledi, Yürüdükleri Kat Bir Anda Çöktü
Rıza Çalımbay: Novak Ve Remy Gündemimizde Yer Alıyor
Arda Turan'ın Forma Numarası Belli Oldu
Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk

Cilvegözü Sınır Kapısı Açıldı! Bayramlaşmaya Giden Suriyeliler Dönüyor

CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI AÇILDI! BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİLER DÖNÜYOR

Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar açıldı.

Tarih : 05 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Cilvegözü Sınır Kapısı Açıldı! Bayramlaşmaya Giden Suriyeliler Dönüyor(7/10)3

Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı.

GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLADI

Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos'ta kapatılan sınır kapısında, yolcu ile araç giriş çıkışları yeniden başladı.

33 BİN SURİYELİ GEÇİŞ YAPTI

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dolayısıyla 33 bin Suriyelinin geçiş yaptığı, bayram dönüşlerinin ise 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabileceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cilvegözü  Sınır  Kapısı  Açıldı  Bayramlaşmaya  Giden  Suriyeliler  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER