CİLVEGÖZÜ SINIR KAPISI AÇILDI! BAYRAMLAŞMAYA GİDEN SURİYELİLER DÖNÜYOR
Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı tekrar açıldı.
Suriye'ye Kurban Bayramı dolayısıyla yapılan geçişlerin ardından kapatılan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı.
GEÇİŞLER YENİDEN BAŞLADI
Suriyelilerin, Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere ülkelerine gidişlerinin tamamlanmasının ardından 31 Ağustos'ta kapatılan sınır kapısında, yolcu ile araç giriş çıkışları yeniden başladı.
33 BİN SURİYELİ GEÇİŞ YAPTI
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram dolayısıyla 33 bin Suriyelinin geçiş yaptığı, bayram dönüşlerinin ise 31 Aralık Pazar gününe kadar yapılabileceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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