Kaza Takip Tutanağı Artık Akıllı Telefonlardan Da Doldurulacak
İflas Eden Hava Yolu Şirketi, Borçlarını Kalpli Çikolatayla Ödeyecek
Benzine 8 Kuruş Zam Geldi
Bitcoin'de Sert Dalga! 24 Saatte Yüzde 5,33 Eridi
Futbolcuya Tekme Atan Hakeme Ağır Ceza!
Trabzonspor, Arjantinli Yıldız Sosa'nın Bonservisini Aldı
Fenerbahçe'nin Golcüsüne Sürpriz Talip
Moussa Sow Resmen Bursaspor'da!
Messi Avrupa'nın 5 Büyük Liginin En Fazla Gol Atan Oyuncusu Oldu
Göksel Gümüşdağ'dan Olay Açıklama: Arda'nın Bonservisine Ortak Olduk
Trafikte Taralı Alan İhlal Tespit Sistemi Devreye Giriyor
Barcelona'da Ousmane Dembele Yeniden Sakatlandı
Ronaldo Dibe Vurdu! 66 Futbolcu Arasından Sonuncu Oldu
Bayern Münih'in Yıldızı Arjen Robben: Beşiktaş Tehlikeli Bir Takım
Kanal İstanbul Piyangosu! 3 İlçede Konut Fiyatları Şimdiden Uçtu
Fenerbahçe'de Sol Bek İçin Yeni Aday Brezilyalı Dodo Oldu
Aykut Kocaman'dan Eljif'e Uyarı: Aman Ozan Gibi Olma
Trabzonspor'un Yıldızına İspanyol Devinden Çılgın Teklif
Uğur Boral Fetö'cü Futbolcuların İsimlerini Savcılığa Verdi
Emmanuel Emenike Süper Lig Yolunda!

CİMBOM, BEDAVAYA İKİNCİ KALECİ ALDI


Cimbom, bedavaya ikinci kaleci aldı
Tarih : 07 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Cimbom, Bedavaya İkinci Kaleci Aldı(10/10)6

Cenk Gönen'in Malaga'ya transferinin ardından yedek kaleci arayışına giren Galatasaray, 35 yaşındaki Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Bordeaux ile yolları ayrılan Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki kalecinin yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

YILLIK MAAŞI 600 BİN EURO

Cedric Carrasso'nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Bordeaux'da 7 sezon forma giyen Fransız kaleci, çıktığı 314 maçta 335 gol yedi. Bu maçların 109'unda ise kalesini gole kapadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Cimbom  Bedavaya  İkinci  Kaleci  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER