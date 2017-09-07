CİMBOM, BEDAVAYA İKİNCİ KALECİ ALDI
Cenk Gönen'in Malaga'ya transferinin ardından yedek kaleci arayışına giren Galatasaray, 35 yaşındaki Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Bordeaux ile yolları ayrılan Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı.
BONSERVİS ÖDENMEYECEK
Bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki kalecinin yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.
YILLIK MAAŞI 600 BİN EURO
Cedric Carrasso'nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro kazanacağı belirtildi.
Bordeaux'da 7 sezon forma giyen Fransız kaleci, çıktığı 314 maçta 335 gol yedi. Bu maçların 109'unda ise kalesini gole kapadı.
Kaynak: haberinburada
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