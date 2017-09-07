Cenk Gönen'in Malaga'ya transferinin ardından yedek kaleci arayışına giren Galatasaray, 35 yaşındaki Fransız eldiven Cedric Carrasso'yu kadrosuna kattı. Transfer döneminin hızlı takımlarından Galatasaray, Bordeaux ile yolları ayrılan Cedric Carracso ile 2 yıllığına anlaştı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Bonservisi elinde bulunan 35 yaşındaki kalecinin yarın İstanbul'a gelmesi ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

YILLIK MAAŞI 600 BİN EURO

Cedric Carrasso'nun, sarı-kırmızılılardan yıllık 600 bin Euro kazanacağı belirtildi.

Bordeaux'da 7 sezon forma giyen Fransız kaleci, çıktığı 314 maçta 335 gol yedi. Bu maçların 109'unda ise kalesini gole kapadı.

Kaynak: haberinburada