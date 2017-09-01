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CİMBOM, ESKİ YILDIZI İÇİN GİRİŞİMLERE BAŞLADI


Cimbom, eski yıldızı için girişimlere başladı
Tarih : 01 Eylül 2017, 18:10
Puan Ver : Cimbom, Eski Yıldızı İçin Girişimlere Başladı(6/10)2

Arda Turan transferinden sonuç alamayan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündemde... Sarı-Kırmızılılar'ın Premier Lig ekiplerinden Watford'ta forma giyen eski futbolcusu Nordin Amrabat'ı istediği öğrenildi.

Galatasaray'ın Faslı futbolcuyu kiralamak için resmi teklif yaptığı da belirtiliyor.

GOL ATAMADI

2016'dan bu yana Watford'ta forma giyen Amrabat bu sezon ligde üç maçta 200 dakika görev yaptı. Faslı yıldız gol atamadı.

Kaynak: Takvim

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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