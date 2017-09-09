Yeni sezonda kadrosunda geniş çaplı bir revizyona giden ve Fransa piyasasında fazlasıyla aktif olan Galatasaray'ın sol bek transferinde sürpriz bir isme yöneldiği iddia edildi.

ASAMOAH'TAN RET CEVABI GELİNCE EVRA'YA YÖNELDİLER

Cuma gecesi sona eren transfer döneminde sol bek bölgesine takviye yapmak için uzun uğraşlar veren Sarı Kırmızılılar, Kwadwo Asamoah için Juventus'tan olumsuz yanıt alınca rotayı alternatiflere çevirmişti.

Igor Tudor'un Karabükspor'dan eski öğrencisi Iasmin Latovlevici transferiyle bu arayışa nokta koyan Galatasaray'ın transfer döneminin son günlerinde Patrice Evra için Marsilya'nın kapısını çaldığı ortaya çıktı.

MARSİLYA GÖRÜŞMEK İSTEMEDİ

L'Equipe gazetesinin haberine göre Sarı Kırmızılılar 36 yaşındaki oyuncunun menajeri aracılığıyla Fransız ekibine transfer için şartları sordu. Ancak Marsilya'nın pazarlık masasına oturmamasının ardından Evra'nın transferi rafa kalktı.

Ocak ayında Juventus'tan Marsilya'ya transfer olan Evra, Fransız ekibinde 17 maça çıkarken, 1 gole imza attı.

Kaynak: haberinburada