

Son yıllarda yaptığı özellikle Uzay çalışmalarıyla birçok ülkenin ilgisini çekmeye başaran Çin Mars planlarını harekete geçirmeye devam ediyor.



Çin Mars ‘a ulaşmak konusunda NASA ile yarışa girdi. Uzay teknolojileri konusunda dev yatrıımlar yaptığını ve şuan dünyanın birçok terör olaylarıyla uğraşmasına rağmen kendilerini bu işe adadılar. Kısaca bahsedecek olursak Çin'in uzay ajansının Mars'ı NASA'ya bırakmamak ve kızıl gezegeni fethetmek için yaptığı planın ayrıntılarına şöyle bir göz gezdirsek fena olmayacak .



Önce NASA, sonra Avrupa/Rusya uzay ajansları ortak olarak bir şekilde Mars'a ulaşmayı başardılar. Çinliler ise sıranın artık kendilerine geldiğini düşünüyorlar. Artık sabrı kalmayan ve çalışmalarının meyvesini almak isteyen Çin uzay ajansı, 2020'de Mars'a robot indirmek üzere çalışmalara başladığını duyurdu. İnsansız birçok mekanizma ve teknoloji geliştirmesiyle de dikkat çeken ülkenin tıptan uzay bilimlerine atlaması ve bunda büyük başarı sağlaması da ayrıca dikkat çekiyor. Çin'in asıl hedefi ise 2030'da Mars'a insan göndermek olduğu da duyuruldu.



Hem yerde hem yörüngede çalışmalarını hızlandıran Çin, geçtiğimiz günlerde X ışınlarıyla Uzayda Dünya'dan müdahale olmadan çalışan yeni bir uydu sistemi hazırlamışlardı. Bu önemli çalışmalarıyla Mars yolunu iyice sağlama alan ülkede geriye sadece Mars'a gitmek adına heyecanlanan Taykonotların gün sayması kalıyor.







Biraz daha detaya inecek olursak; Çin'in Mars'a göndereceği ilk araç iki parçadan oluşacak. Diğer uzay ajanslarının yaptığı gibi gezegene bir rover indirecek olan Çin, aynı zamanda yörüngeye de bir uydu indirebilecek. Bu uydu da hem yüzeyin fotoğraflarını çekecek hem de yerdeki robotun dünya ile iletişimini sağlayacak. Böylece Mars'a insan gönderme yarışında şimdiden iki ülke ve bir de Elon Musk, planlarını açıklamış oldu. Herkes Rusya ve Avrupa ülkelerinden planlarını duymayı bekliyor fakat son günlerde Rusya Çin'e her türlü desteği sağlayacağını duyurarak bunun ortak bir çalışma da olabileceğinin bizlere sinyallerini veriyor. Ekonomik ve siyasal anlamda birçok sıkıntının içinde bulunan Avrupa'danise ses ne zaman çıkar o da başka bir muamma







Ayrıca Çin uzay ajansı Jüpiter ve ve aylarına da uydular yerleştirmeyi planlıyor.