ÇİN, NASA'NIN İMKANSIZ DEDİĞİ YAKITSIZ ÇALIŞAN EMDRİVE MOTORUNU ÜRETTİ!
Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, Çinli bilim insanları NASA tarafından yapılması imkânsız görülen EmDrive motorlarının çalışan bir versiyonunu üretti.
VİDEO PAYLAŞILDI AMA TEKNİK DETAY VERİLMEDİ
Haberde, motorun yapıldığına dair bir video paylaşılırken, motorun teknik bilgileri konusunda ayrıntı verilmedi.
NEWTON'UN 3. YASASI'NI İHLAL EDİYOR
Yakıt kullanmayan motor bunun yerine kapalı bir kap içinde güneş enerjisiyle çalışan mikrodalgalar yayıyor.
İlk defa mühendis Roger Scheur tarafından ortaya konan ve İngiliz bilim insanı Isaac Newton'un bir cisme kuvvet uyguladığımızda cismin ters yönde, eşit büyüklükte bir kuvvetle cevap vereceğini söyleyen 3. yasasını ihlal eden EmDrive motorlarının yapılamayacağı düşünülüyordu.
ÇİN DAHA ÖNCE DE İDDİA ETMİŞTİ
Çin daha önce de EmDrive motoru geliştirdiğini öne sürmüştü. Aralıkta Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nden araştırmacılar (KAST) hükümetin bu konudaki teknoloji araştırmasını 2010'dan beri fonladığını ve EmDrive motorunu alçak yörüngede denediğini öne sürmüştü.
Kasımda da İngiltere merkezli ibtimes'a konuşan kimlikleri açıklanmayan kaynaklar EmDrive denemelerinin Çin'in 'Tiangong 2' adlı uzay laboratuvarında yapıldığını iddia etmişti.
Kaynak: haberinburada
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