CİNAYET, AYAKKABININ ÜZERİNDEKİ KAN DAMLALARIYLA ÇÖZÜLDÜ
Konya'da bir çiftlikte çalışan Afgan işçi boğazı kesilerek öldürüldü. Cinayeti, maktülün arkadaşının ayakkabısındaki kan lekeleri çözdü.
Konya'nın Çumra İlçesi'nde bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan uyruklu 19 yaşındaki Azizullah Beryal, memleketlisi aynı yaştaki Sıbghatullah Hosseınkheıl tarafından 11 yerinden bıçaklanıp boğazı kesilerek öldürüldü. Hosseınkheıl,'in ayakkabılarına damlayan kan damlasıyla yakayı ele verdi. Ankara'ya kaçarken yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÇİFTLİK SAHİBİ KANLAR İÇİNDE BULDU
Olay, geçen 5 Eylül günü ilçeye bağle İstiklal Mahallesi Çatalhüyük Caddesi üzerinde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Çiftlik sahibi Mehmet Demircan, yaklaşık 8 aydır yanında çalışan ve çiftlikte bir odada yalnız kalan Afganistan uyruklu Azizullah Beryal'ı iddiaya göre odasında kanlar içinde yerde buldu.
11 YERİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Demircan'ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Beryal'ın öldüğünü tespit etti. Çumra Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside Beryal'ın 11 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirtildi. Polis çevrede yaptığı incelemede suç aleti bıçağı ise olay yerinden 20 metre ileride buldu.
AYAKKABIDAKİ KAN LEKESİ CİNAYETİ ÇÖZDÜ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Azizullah Beryal'ın en son aynı yaştaki Afgan arkadaşı Sıbghatullah Hosseınkheıl ile görüştüğünü tespit etti. Hosseınkheıl'ın ilçe merkezindeki evine baskın düzenleyen polis, şüpheliyi evde bulamadı. Evde yapılan aramada Hosseınkheıl'ın ayakkabısının üzerinde kan lekelerine rastlandı. Çalışmasını Hosseınkheıl üzerinde yoğunlaştıran polis, aynı evde kalan 3 arkadaşıyla görüşüp, şüphelinin cep telefonundan yer tespiti yaptı.
ANKARA'YA KAÇARKEN YAKALANDI
Polis, yolcu otobüsüyle Ankara'ya kaçan Sıbghatullah Hosseınkheıl'i Gölbaşı İlçesi'nde yakaladı. Üstünde bin liranın üzerinde bir para bulunan Sıbghatullah Hosseınkheıl, sorgulanmak için Çumra Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Azizullah Beryal ile daha önce de aralarında tartışmaların yaşandığını ileri süren Hosseınkheıl, alkol aldıktan sonra çıkan tartışmada Beryal'ı bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti.
Sıbghatullah Hosseınkheıl çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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