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CİNAYET ŞÜPHELİSİ BABA VE OĞLU OPERASYONLA YAKALANDI


Cinayet Şüphelisi Baba ve Oğlu Operasyonla Yakalandı
Tarih : 13 Eylül 2017, 10:10
Puan Ver : Cinayet Şüphelisi Baba Ve Oğlu Operasyonla Yakalandı(8/10)4

Ankara'da park halindeki otomobil içinde tabancayla sırtından vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin Aydın Sümer'e ait olduğu belirlendi. Polis, katil zanlılarının Konya yönüne kaçtığını belirledi. Kent girişi kapatıldı, şüpheli baba ve oğlu yakalandı.

Olay, gece yarısı Çankaya ilçesine bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. 2875'inci Sokak üzerinde yol ortasında park edilen 06 DCT 71 plakalı otomobil çevreden geçenlerin dikkatini çekti. Aracıyla yoldan geçen Melis T., farları açık otomobile eliyle işaret ederek yoldan çekilmesini istedi ancak araç hareket etmedi. Bunun üzerine araçtan inen Melis T., hareketsiz halde otomobilde bulunan kişinin bayıldığını düşünerek durumu polise haber verdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtaki Aydın Sümer'in tabancayla sırtından vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri sokağı trafiğe kapatarak olay yerinde inceleme yaptı.Olay yeri inceleme ekipleri, Sümer'in aracı ile birlikte çevrede park halinde bulunan bazı araçlardan da parmak izi aldı.Cinayet şüphelisi ya da şüphelilerinin yakalanması için çevredeki evlerin güvenlik kamera kayıtlarını incelendi. Sümer'in cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİLERİNİN YAKALANDIĞI AN...

Aydın Sümer'in katil zanlısı 21 yaşındaki Uğur Can Yasan ve babası 58 yaşındaki Ferat Yasan Konya yakalandı.

Cinayet sonrası çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 FV 1366 plakalı otomobil ile Konya yönüne kaçtığını tespit etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, Konya'daki ekiplerle bağlantı kurarak şüphelilerin bu kentin il sınırlarına giriş yaptıkları bilgisi verdi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti.

KAMYONLARLA YOL KAPATILDI

Konya Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler kent merkezi girişindeki Birlik Parkı önünde kamyonlarla yolu kapatarak önlem aldı. Bir ekip de aracı arkadan takibe aldı. Şüpheliler kent merkezine girdiği sırada çok sayıda polis silahlarını çekerek aracı durdurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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